Вернулась из Танзании: в Харькове от тропической малярии умерла женщина

В Харькове зарегистрировали случай тропической малярии у 40-летней женщины, которая вернулась в Украину из Танзании. Спасти ее жизнь не удалось.
Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.
Женщина месяц провела в Танзании, на несколько дней она успела посетить Занзибар. Признаков малярии во время путешествия у нее не было, но жаловалась на укусы комаров.
Через несколько дней после прибытия в Украину у женщины появились общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7 градуса. За помощью к медикам она обратилась спустя четыре дня, ее обследовали только на наличие COVID-19.
На следующий день женщину госпитализировали, подтвердилась тропическая малярия. Медикам не удалось спасти ей жизнь.
Напомним, в январе в Киеве зафиксировали два случая малярии. Двое украинцев заразились во время пребывания в Танзании.
Кроме того, ранее у гражданина Нигерии, который прибыл в Украину по личным делам, также обнаружили малярию.
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