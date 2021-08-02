Вітер ламав дерева, вулиці затоплені. Негода вирувала в Миколаївській області – відео

Сильний вітер валив дерева на проїжджу частину / Фото: Сьогодні
У Миколаївській області розбушувалася негода. У місті Первомайська почалася гроза і сильна злива.
Про це повідомляє "Сьогодні".
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На відрізку дороги Ульянівка – Миколаїв каналізація не справляється з потоками води. Вулиці стали затоплені. На дорогах і узбіччях вже як мінімум шість повалених дерев.
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Нагадаємо, через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 2 серпня виявилися знеструмленими 529 населених пунктів.
А минулої ночі негода охопила кілька областей України. Буря ламала дерева і громила автомобілі. Сильні зливи з блискавками також були в столиці.
У Карпатах неподалік гори Кругла блискавка вразила трьох туристів. А в Чернігові дощ почався в лічені хвилини. Гроза вирувала менше години, але затопила практично все місто.
Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ