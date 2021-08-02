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Ветер ломал деревья, улицы затоплены. Непогода бушевала в Николаевской области – видео

2 августа 2021 20:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Первомайске авто плыли по дорогах, движению также мешали поваленные деревья

Сильный ветер валил деревья на проезжую часть

Сильный ветер валил деревья на проезжую часть / Фото: Сегодня

В Николаевской области разбушевалась непогода. В городе Первомайск началась гроза и мощный ливень.

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Об этом сообщает "Сегодня".

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На отрезке дороги Ульяновка – Николаев ливневки не справляются с потоками воды. Улицы оказались затоплены. На дорогах и обочинах уже как минимум шесть поваленных деревьев.

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Напомним, из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 2 августа оказались обесточенными 529 населенных пунктов.

А прошлой ночью непогода охватила несколько областей Украины. Буря ломала деревья и громила автомобили. Сильные ливни с молниями также были в столице.

В Карпатах неподалеку горы Круглая молния поразила трех туристов. А в Чернигове дождь начался в считанные минуты. Гроза бушевала меньше часа, но затопила практически весь город.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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