Вінниця першою в Україні стала на "Зелений курс" – що це означає

Вінниця прагнутиме розвивати економіку, яка не шкодить навколишньому середовищу, а також залучатиме зелені інвестиції

На сесії міськради у Вінниці оголосили проголосили Зелений курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Вінницька міська територіальна громада першою в Україні проголосила "Зелений курс" основою міського розвитку та приєдналася до практик "Європейського Зеленого курсу". Мета угоди – перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року.

Декларацію підписав мер Вінниці Сергій Моргунов під час сесії міськради.

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Учасниками сесії стали високопосадовці та Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

Що дасть нова угода?

Такий крок дозволить місту залучити нові механізми та інноваційні ідеї для покращення міського простору, вирішення екологічних питань, залучення додаткових інвестицій, зокрема для енергетичної та промислової модернізації підприємств та систем забезпечення життєдіяльності міста.

Мер наголосив, що приєднання всієї України до "Зеленого курсу" перебуває на стадії формування Дорожньої карти. Водночас українські міста вже рухаються у потрібному напрямку.

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Що таке "Зелений курс Вінниці"?

"Це продовження довгострокових планів суспільства, зафіксованих як у Концепції інтегрованого розвитку Вінниці до 2030 року, так і у "Стратегії 3.0" – плані розвитку громад всього регіону. У пріоритеті – "зелена" економіка, смарт-спеціалізація, доступне, безпечне та екологічно чисте середовище", – зазначив Моргунов.

Глава міста нагадав, що Вінниця запроваджує передовий європейський досвід не вперше.

Так, у 2015 році місто першим у Східній Європі отримало Європейську енергетичну відмінність і у 2019-му підтвердило високий статус енергоефективного обласного центру. Програми ефективного споживання енергоносіїв, виведення на лінії екологічно чистого міського транспорту – трамваїв та електробусів – тут розвиваються й зараз.

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"Намагаємося залучати міжнародних експертів та фінансові ресурси для реалізації "зелених" проєктів, які маємо у планах", – наголосив Моргунов.

Як відреагував посол?

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що на такому високоурбанізованому континенті як Європа – міста та громадяни відіграють ключову роль у реагуванні на кліматичні зміни.

"Мені приємно, що ваше місто та люди активно працюють над зеленим перетворенням суспільства. З моменту оголошення у 2019 році Європейської Зеленої угоди вона задає напрямок трансформаційних змін. Це нова стратегія зростання ЄС. Вона відображає ідею переходу всієї економіки до зеленої економіки. Приємно зазначити, що Україна поділяє ці надії", – сказав дипломат.