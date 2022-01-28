Винница первой в Украине стала на "Зеленый курс" – что это значит

Винница будет стремиться развивать экономику, которая не вредит окружающей среде, а также привлекать зеленые инвестиции

На сессии горсовета в Виннице объявили провозгласили Зеленый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Винницкая городская территориальная община первой в Украине провозгласила "Зеленый курс" основой городского развития и присоединилась к практикам "Европейского Зеленого курса". Цель соглашения – превратить Европу в первый климатически нейтральный континент к 2050 году.

Декларацию подписал мэр Винницы Сергей Моргунов во время сессии горсовета.

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Участниками сессии стали высокопоставленные чиновники и Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

Что даст новое соглашение?

Такой шаг позволит городу привлечь новые механизмы и инновационные идеи для улучшения городского пространства, решения экологических вопросов, привлечения дополнительных инвестиций, в том числе для энергетической и промышленной модернизации предприятий и систем обеспечения жизнедеятельности города.

Мер подчеркнул, что присоединение всей Украины к "Зеленому курсу" находится на стадии формирования Дорожной карты. В то же время украинские города уже двигаются в нужном направлении.

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Что такое "Зеленый курс Винницы"?

"Это продолжение долгосрочных планов общества, зафиксированных как в Концепции интегрированного развития Винницы до 2030 года, так и в "Стратегии 3.0" – плане развития общин всего региона. В приоритете – "зеленая" экономика, смарт-специализация, доступная, безопасная и экологически чистая среда", – отметил Моргунов.

Глава города напомнил, что Винница внедряет передовой европейский опыт не в первый раз.

Так, в 2015 году город первым в Восточной Европе получил Европейское энергетическое отличие и в 2019-м подтвердил высокий статус энергоэффективного областного центра. Программы эффективного потребления энергоносителей, вывода на линии экологически чистого городского транспорта – трамваев и электробусов – здесь развиваются и сейчас.

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"Стремимся привлекать международных экспертов и финансовые ресурсы для реализации "зеленых" проектов, которые имеем в планах", - подчеркнул Моргунов.

Как отреагировал посол?

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что на таком высокоурбанизированном континенте как Европа – города и граждане играют ключевую роль в реагировании на климатические изменения.

"Мне приятно, что ваш город и люди активно работают над зеленым преобразованием общества. С момента объявления в 2019 году Европейского Зеленого соглашения она задает направление трансформационных изменений. Это новая стратегия роста ЕС. Она отражает идею перехода всей экономики к зеленой экономике. Приятно отметить, что Украина разделяет эти надежды", – сказал дипломат.