Превышены все показатели: еще одна область Украины на грани красной зоны

В регионе зафиксировано 112 806 случаев заболевания коронавирусом

В Украине ситуация с коронавирусом еще больше ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 15 ноября Ровенская область оказалась на грани красной карантинной зоны. В регионе превышены четыре показатели эпидемической опасности.

Об этом сообщил заместитель председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко, передают "Ровенские новости".

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Ровенская область в шаге от красной зоны

По словам Тимошенко, четыре ключевых показателя продолжают находиться в тех пределах, которые полностью заставляют применить новые ограничения.

Он отметил, что это касается коэффициента выявления случаев коронавируса, количества госпитализированных пациентов и загруженности коек, а также количества случаев в среднем на 100 тысяч населения.

"За последние 5 дней количество выздоровлений от коронавирусной болезни превышает или в некоторых районах находится на уровне новых случаев инфицирования. Относительно загруженности коек есть определенные положительные сигналы", – добавил Тимошенко.

Ситуация с коронавирусом в Ровенской области

По состоянию на 15 ноября в Ровенской области всего зафиксировано 112 806 случаев заболевания коронавирусом.

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Кроме того, в области зарегистрировано 1860 летальных исходов, вызванных COVID-19.

В Украине зафиксировали 23 283 новых подтвержденных случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

Коронавирус в Украине

14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано 2798 человек, умерли 442 человека, выздоровели 11 219. За все время пандемии в Украине:

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заболел 3 228 441 человек,

поправились 2 642 459 человек,

летальных случаев – 77 147,

проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

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