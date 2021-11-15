Превышены все показатели: еще одна область Украины на грани красной зоны

По состоянию на 15 ноября Ровенская область оказалась на грани красной карантинной зоны. В регионе превышены четыре показатели эпидемической опасности.
Об этом сообщил заместитель председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко, передают "Ровенские новости".
Ровенская область в шаге от красной зоны
По словам Тимошенко, четыре ключевых показателя продолжают находиться в тех пределах, которые полностью заставляют применить новые ограничения.
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Он отметил, что это касается коэффициента выявления случаев коронавируса, количества госпитализированных пациентов и загруженности коек, а также количества случаев в среднем на 100 тысяч населения.
"За последние 5 дней количество выздоровлений от коронавирусной болезни превышает или в некоторых районах находится на уровне новых случаев инфицирования. Относительно загруженности коек есть определенные положительные сигналы", – добавил Тимошенко.
Ситуация с коронавирусом в Ровенской области
По состоянию на 15 ноября в Ровенской области всего зафиксировано 112 806 случаев заболевания коронавирусом.
Кроме того, в области зарегистрировано 1860 летальных исходов, вызванных COVID-19.
Коронавирус в Украине
14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано 2798 человек, умерли 442 человека, выздоровели 11 219. За все время пандемии в Украине:
- заболел 3 228 441 человек,
- поправились 2 642 459 человек,
- летальных случаев – 77 147,
- проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.
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