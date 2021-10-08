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У Львові посилили карантин: список заборон

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
8 жовтня, 15:06
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Це пов'язано зі зростанням рівня хворих на коронавірус у місті
У Львові посилили карантин. Фото: колаж "Сьогодні"
У Львові посилили карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові з 18 жовтня посилили карантин. Це пов'язано зі зростанням рівня хворих на коронавірус у місті.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Андрій Садовий.

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У Львові серйозна ситуація з коронавірусом

У місті щодня продовжує зростати кількість хворих на коронавірус і госпіталізованих. Тому комісія з питань ТЕБ та НС вирішила з 18 жовтня посилити карантин у Львові.

Зараз регіон знаходиться в "жовтій карантинній зоні", проте незабаром може перейти в "червону".

Нові обмеження з 18 жовтня у Львові

  • З 18 жовтня школярі 5-11 класів, а також позашкільного дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього тиждень канікул
  • Зупиняються планові госпіталізації і операції в лікарнях. У такий спосіб хочуть резервувати місця для хворих на COVID-19
  • Рекомендується обмежити розважальні масові заходи. Радять утриматися від відвідування місць масового скупчення людей
  • Стосовно ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу: зараз комісія ще напрацьовує такі рекомендації

Карантин в Україні. Фото: Depositphotos.
Карантин в Україні. Фото: Depositphotos.

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Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила до "жовтої зони" епідемічної небезпеки. У країні діють нові обмеження:

  • заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
  • не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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