Водій загинув, люди шукають рідних серед жертв – нові деталі смертельної ДТП під Черніговом

Родичі пасажирів маршрутки намагаються додзвонитися до них – ніхто не відповідає. Люди до останнього сподіваються, що їхні рідні вижили

Що відомо про ДТП під Черніговом / Фото: Колаж: Сьогодні

Унаслідок ДТП під Чернігівом загинув водій маршрутки. Також у салоні перебували мама з донькою – родичі намагаються їм додзвонитися, але безуспішно. Вони не знають, чи їхні рідні живі.

Про це сайту "Сьогодні" розповіла міський голова Борзни Лариса Осадчук.

Реклама

Що відомо про водія?

Осадчук зазначила, що водій маршрутки – 40-річний Олександр. Про нього знайомі добре відгукуються.

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

"Він був досвідченим водієм, багато років працював, я сама часто їздила в його автобусі. У нього залишилися дружина та, наскільки я знаю, двоє дітей", – сказала чиновниця.

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Люди шукають рідних серед загиблих

Також у цій маршрутці їхала сім'я – мама з донькою. Зараз їхня родичка тпелефонує на обидва номери і ніхто не відповідає.

Реклама

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

"У лікарні вони чи загинули – поки не знаємо. Кілька років тому з цієї родини загинув у ДТП на залізничному переїзді чоловік. У тій аварії загинули п'ятеро. Наразі родичі поїхали до Чернігова дізнаватися про долю цих жінок. Про інших постраждалих знаю, що у реанімації перебуває багатодітна мама", – зазначила Осадчук.

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", з місця ДТП вже забрали загиблих. Усього поїхали п'ять авто медиків та одна машина правоохоронців. Коли забирали жертв, група поліцейських стояла на узбіччі, схиливши голови.

Що відомо про ДТП під Чернігівом