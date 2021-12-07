Водитель погиб, люди ищут родных среди жертв – новые детали смертельного ДТП под Черниговом

В результате ДТП под Черниговом погиб водитель маршрутки. Также в салоне находились мама с дочкой – родственники пытаются им дозвониться, но безуспешно. Они не знают, живы ли их родные.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал городской голова Борзны Лариса Осадчук.
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Что известно о водителе?
Осадчук отметила, что водитель маршрутке – 40-летний Александр. О нем знакомые хорошо отзываются.
"Он был опытным водителем, много лет работал, я сама часто ездила в его автобусе. У него остались жена и, насколько я знаю, двое детей", – сказала чиновница.
Люди ищут родных среди погибших
Также в этой маршрутке ехала и семья – мама с дочкой. Сейчас их родственница звонит на оба номера и никто не отвечает.
"В больнице ли они, или погибли – пока не знаем. Несколько лет назад из этой семьи погиб в ДТП на железнодорожном переезде мужчина. В той аварии погибли пятеро. Сейчас родственники поехали в Чернигов узнавать о судьбе этих женщин. О других пострадавших знаю, что в реанимации находится многодетная мама", – отметила Осадчук.
Как сообщает корреспондент "Сегодня", с места ДТП уже увезли погибших. Всего уехали пять авто медиков и одна машина правоохранителей. Когда увозили жертв, группа полицейских стояла на обочине, склонив головы.
Что известно о ДТП под Черниговом
- Авария произошла 7 декабря, около 7:55. Сначала сообщалось о 10 погибших и 7 травмированных. Вытягивали тела жертв и пострадавших 10 спасателей ГСЧС.
- Чуть позже появились первые фото с места происшествия.
- Участок трассы, на котором произошла ДТП, не аварийно опасный. Спасатели предположили, что причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей.
- Среди погибших детей нет. Водитель грузовика выжил.
- На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия по участку автодороги Городня – Сновск – Березное и обратно.
- Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в этот автобус, но в итоге передумали.