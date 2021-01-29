Волік прив'язаного до авто пса: у Хмельницькому закрили справу ексчиновника (відео)

У Хмельницькому суд закрив справу щодо колишнього чиновника Володимира Байдича, який 2019 року прив'язав собаку до авто і тягнув по землі. У суді сказали, що не знайшли доказів жорстокого ставлення до тварини.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Тоді свідком інциденту став інший водій. Він побачив, що собаку підкидає на асфальті як м'ячик. Тому кинувся навздогін рятувати пса.

Виявилося, над твариною знущався на той момент директор державного архіву Хмельницької області, після гучного скандалу його звільнили. А за життя Барсика боролися ветеринари. Він пережив три складні операції.

"Загроза була ампутації. Повинні були проводити ампутацію кінцівки і ампутації двох фаланг пальців, але вдалося врятувати кінцівки. Два варіанти: або собака б загинув, або був би калікою, без кінцівки", – сказав ветеринар Кирило Чумаков.

Слухання у суді тривали майже рік. Барсику зробили дві судово-медичні експертизи. Висновок: його кривдник – не винен. Судді не вистачило доказів жорстокого поводження з твариною.

"До каліцтва і загибелі тварини протиправні дії не призвели, тому тут вбачаються ознаки адміністративного правопорушення", – заявив прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури Тарас Лелюк.

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Кримінальну справу закрили три місяці тому. Колишній чиновник повинен заплатити штраф – максимум 5000 гривень. Останній день сплати вже завтра, але з власних джерел "Сьогодні" дізналися – ні копійки він ще не заплатив.

Відео: Сьогодні

Тим часом Барсик, здається, вже забув про знущання колишнього господаря. Зараз за ним доглядають професійні кінологи. Кажуть, став їх найкращим другом. Тому годують не кормом для собак, а домашньою їжею.

Нагадаємо, ми писали, що спочатку Володимиру Байдичу загрожувало півроку арешту.

Як повідомлялося раніше, колишній чиновник стверджував, нібито пес був агресивним і кусався.

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