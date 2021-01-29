Волочил привязанного к авто пса: в Хмельницком закрыли дело экс-чиновника (видео)

В Хмельницком суд закрыл дело относительно бывшего чиновника Владимира Байдича, который в 2019 году привязал собаку к авто и тащил по земле. В суде сказали, что не нашли доказательств жестокого отношения к животному.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Тогда свидетелем инцидента стал другой водитель. Он увидел, чтособаку подбрасывает на асфальте как мячик. Поэтому бросился вдогонку спасать пса.

Оказалось, над животным издевался на тот момент директор государственного архива Хмельницкой области, после громкого скандала его уволили. А за жизнь Барсика боролись ветеринары. Он пережил три сложные операции.

"Угроза была ампутации. Должны были проводить ампутацию конечности и ампутации двух фаланг пальцев, но удалось спасти конечности. Два варианта: или собака бы погибла, или была бы калекой, без конечности", – сказал ветеринар Кирилл Чумаков.

Слушания в суде длились почти год. Барсику сделали две судебно-медицинские экспертизы. Вывод – его обидчик – не виноват. Судье не хватило доказательств жестокого обращения с животным.

"К увечью и гибели животного противоправные действия не привели, поэтому здесь усматриваются признаки административного правонарушения", – заявил прокурор Староконстантиновской местной прокуратуры Тарас Лелюк.

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Уголовное дело закрыли три месяца назад. Бывший чиновник должен заплатить штраф – максимум 5000 гривен. Но последний день уплаты уже завтра, но из собственных источников "Сегодня" узнали – ни копейки он еще не заплатил.

Видео: Сегодня

Тем временем Барсик, кажется, уже забыл об издевательства бывшего хозяина. Сейчас за ним ухаживают профессиональные кинологи. Говорят, стал их лучшим другом. Поэтому кормят не кормом для собак, а домашней едой.

Напомним, мы писали, что сначала Владимиру Байдичу грозило полгода ареста.

Как сообщалось ранее, бывший чиновник утверждал, якобы пес был агрессивным и кусался.

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