Усього 258 нових випадків за добу. Луганська область вирішила почекати з виходом із "червоної" зони

Місцева влада доручила забезпечити щоденну оцінку епідситуації в регіоні

Луганська область вирішила не виходити із червоної зони / Фото: Колаж: Сьогодні

Луганська область вирішила відстрочити вихід з "червоної" зони карантину. Хоча минулої доби в області всього 258 нових випадків коронавірусу.

Про це говориться у протоколі засідання Державної комісії з ТЕБ та НС.

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У документі йдеться, що керівництву ОДА доручили вжити заходів щодо забезпечення дотримання карантинних правил, передбачених для "червоної" зони, а також забезпечити щоденну оцінку епідситуації у регіоні.

Протокол засідання / Фото: ГСЧС

У межах "червоної" зони заборонено:

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робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо.

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1688 випадків;

Вінницька область – 810 випадків;

Волинська область – 492 випадки;

Дніпропетровська область – 893 випадки;

Донецька область – 924 випадки;

Житомирська область – 707 випадків;

Закарпатська область – 671 випадок;

Запорізька область – 1066 випадків;

Івано-Франківська область – 638 випадків;

Київська область – 719 випадків;

Кіровоградська область – 191 випадок;

Луганська область – 258 випадків;

Львівська область – 1048 випадків;

Миколаївська область – 442 випадки;

Одеська область – 644 випадки;

Полтавська область – 967 випадків;

Рівненська область – 659 випадків;

Сумська область – 534 випадки;

Тернопільська область – 339 випадків;

Харківська область – 728 випадків;

Херсонська область – 284 випадки;

Хмельницька область – 778 випадків;

Черкаська область – 523 випадки;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 705 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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