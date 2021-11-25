Усього 258 нових випадків за добу. Луганська область вирішила почекати з виходом із "червоної" зони

Луганська область вирішила відстрочити вихід з "червоної" зони карантину. Хоча минулої доби в області всього 258 нових випадків коронавірусу.
Про це говориться у протоколі засідання Державної комісії з ТЕБ та НС.
У документі йдеться, що керівництву ОДА доручили вжити заходів щодо забезпечення дотримання карантинних правил, передбачених для "червоної" зони, а також забезпечити щоденну оцінку епідситуації у регіоні.
Далі по темі
У межах "червоної" зони заборонено:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо.
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 1688 випадків;
- Вінницька область – 810 випадків;
- Волинська область – 492 випадки;
- Дніпропетровська область – 893 випадки;
- Донецька область – 924 випадки;
- Житомирська область – 707 випадків;
- Закарпатська область – 671 випадок;
- Запорізька область – 1066 випадків;
- Івано-Франківська область – 638 випадків;
- Київська область – 719 випадків;
- Кіровоградська область – 191 випадок;
- Луганська область – 258 випадків;
- Львівська область – 1048 випадків;
- Миколаївська область – 442 випадки;
- Одеська область – 644 випадки;
- Полтавська область – 967 випадків;
- Рівненська область – 659 випадків;
- Сумська область – 534 випадки;
- Тернопільська область – 339 випадків;
- Харківська область – 728 випадків;
- Херсонська область – 284 випадки;
- Хмельницька область – 778 випадків;
- Черкаська область – 523 випадки;
- Чернівецька область – 235 випадків;
- Чернігівська область – 705 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.