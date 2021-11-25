Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

Усього 258 нових випадків за добу. Луганська область вирішила почекати з виходом із "червоної" зони

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 листопада, 17:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Місцева влада доручила забезпечити щоденну оцінку епідситуації в регіоні
Луганська область вирішила не виходити із червоної зони
Луганська область вирішила не виходити із червоної зони / Фото: Колаж: Сьогодні

Луганська область вирішила відстрочити вихід з "червоної" зони карантину. Хоча минулої доби в області всього 258 нових випадків коронавірусу.

Про це говориться у протоколі засідання Державної комісії з ТЕБ та НС.

Реклама

У документі йдеться, що керівництву ОДА доручили вжити заходів щодо забезпечення дотримання карантинних правил, передбачених для "червоної" зони, а також забезпечити щоденну оцінку епідситуації у регіоні.

Протокол засідання
Протокол засідання / Фото: ГСЧС

У межах "червоної" зони заборонено:

Реклама
  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо.
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
  • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1688 випадків;
  • Вінницька область – 810 випадків;
  • Волинська область – 492 випадки;
  • Дніпропетровська область – 893 випадки;
  • Донецька область – 924 випадки;
  • Житомирська область – 707 випадків;
  • Закарпатська область – 671 випадок;
  • Запорізька область – 1066 випадків;
  • Івано-Франківська область – 638 випадків;
  • Київська область – 719 випадків;
  • Кіровоградська область – 191 випадок;
  • Луганська область – 258 випадків;
  • Львівська область – 1048 випадків;
  • Миколаївська область – 442 випадки;
  • Одеська область – 644 випадки;
  • Полтавська область – 967 випадків;
  • Рівненська область – 659 випадків;
  • Сумська область – 534 випадки;
  • Тернопільська область – 339 випадків;
  • Харківська область – 728 випадків;
  • Херсонська область – 284 випадки;
  • Хмельницька область – 778 випадків;
  • Черкаська область – 523 випадки;
  • Чернівецька область – 235 випадків;
  • Чернігівська область – 705 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 листопада 1991. Центральному республіканському ботанічному саду присвоєно ім’я академіка Академії наук України Миколи Гришка…

Зануритись у той день
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Опитування Центру Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Що змінилося?
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Комаровський в темі
Чи потрібний постільний режим при ГРВІ?
Запитай у лікаря
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

100 396

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Вакцинація
Станом на 24 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
10 418 000
Люди, які отримали мінімум одну дозу
13 083 133
Всього введених доз 23 501 133
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,39
19,31
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.93

Російський рубль (₽)

0.3602

Євро (€)

30.17

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти