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ЗСУ з кулемета збили "суперсучасну" крилату ракету РФ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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15 березня, 14:41
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"Надсучасна" ракета окупантів виявилася не такою вже й сучасною – наші військові збили снаряд звичайним кулеметом
Ракету окупантів збили звичайним кулеметом
Ракету окупантів збили звичайним кулеметом / Фото: Колаж: Сьогодні

На Вінниччині українські захисники за допомогою звичайного кулемета збили "надсучасну" та "дуже дорогу" ракету російських окупантів.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

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Борзов уточнив, що вранці 15 березня окупанти скинули ракету на Вінниччині. Ракета впала на полі, на щастя, ніхто не постраждав.

"До речі, про "надсучасну" ракету, яку наші збили два дні тому. Її збили звичайним кулеметом. Закликаю всіх: у кого є чим – давайте пробувати збивати. Летять вони невисоко – майже завжди в один і той же час", – додав голова ОДА.

Втрати окупантів

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України сягнули понад 13 500 осіб. Також ЗСУ знищили 1279 броньованих машин РФ.

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Загальні втрати супротивника за добу:

  • особового складу понад 13 500 осіб,
  • танків – 404 од.,
  • бойових броньованих машин – 1279 од.,
  • артилерійських систем – 150 од.,
  • РСЗВ – 64 од.,
  • засобів ППО – 36 од.,
  • літаків – 81 од.,
  • вертольотів – 95 од.,
  • автомобільної техніки – 640 од.,
  • кораблі/катери – 3 од.,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9.

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Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

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Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
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