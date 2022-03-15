ЗСУ з кулемета збили "суперсучасну" крилату ракету РФ

На Вінниччині українські захисники за допомогою звичайного кулемета збили "надсучасну" та "дуже дорогу" ракету російських окупантів.
Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
Борзов уточнив, що вранці 15 березня окупанти скинули ракету на Вінниччині. Ракета впала на полі, на щастя, ніхто не постраждав.
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"До речі, про "надсучасну" ракету, яку наші збили два дні тому. Її збили звичайним кулеметом. Закликаю всіх: у кого є чим – давайте пробувати збивати. Летять вони невисоко – майже завжди в один і той же час", – додав голова ОДА.
Втрати окупантів
Загальні втрати російських окупантів у війні проти України сягнули понад 13 500 осіб. Також ЗСУ знищили 1279 броньованих машин РФ.
Загальні втрати супротивника за добу:
- особового складу понад 13 500 осіб,
- танків – 404 од.,
- бойових броньованих машин – 1279 од.,
- артилерійських систем – 150 од.,
- РСЗВ – 64 од.,
- засобів ППО – 36 од.,
- літаків – 81 од.,
- вертольотів – 95 од.,
- автомобільної техніки – 640 од.,
- кораблі/катери – 3 од.,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9.