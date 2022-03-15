ВСУ из пулемета сбили "суперсовременную" крылатую ракету РФ

В Винницкой области украинские защитники с помощью обычного пулемета сбили "сверхсовременную" и "очень дорогую" ракету российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.
Борзов уточнил, что утром 15 марта оккупанты сбросили ракету в Винницкой области. Ракета упала в поле, к счастью, никто не пострадал.
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"Кстати, о "сверхсовременной" ракете, которую наши сбили два дня назад. Ее сбили обычным пулеметом. Призываю всех: у кого есть чем – давайте пробовать сбивать. Летят они невысоко – почти всегда в одно и то же время", – добавил глава ОГА.
Потери оккупантов
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины достигли более 13 500 человек. Также ВСУ уничтожили 1279 бронированных машин РФ.
Общие потери противника за сутки:
- личного состава более 13 500 человек,
- танков ‒ 404 ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 1279 ед.,
- артиллерийских систем – 150 ед.,
- РСЗО – 64 ед.,
- средств ПВО – 36 ед.,
- самолетов – 81 ед.,
- вертолетов – 95 ед.,
- автомобильной техники – 640 ед.,
- корабли /катера – 3 ед.,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.