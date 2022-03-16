ЗСУ розбомбили гелікоптери окупантів під Херсоном: супутникові знімки

Українські захисники розбили військову техніку російських окупантів на аеродромі у Чорнобаївці під Херсоном. Вертольоти, що горять, потрапили на супутникові знімки.
Фото опублікував американський телеканал CNN.
У вівторок, 15 березня, з території міжнародного аеропорту "Херсон" піднялися клуби диму. На збільшених кадрах видно, що горить кілька вертольотів.
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"Це найбільш руйнівний відомий удар, який українські військові завдали проти російських вертольотів під час війни: щонайменше три російські вертольоти були помічені у пожежі або знищені в аеропорту", – пише ЗМІ.
На іншому знімку, з дрону, що зависає над сусіднім селищем Комишани, також видно великий шлейф диму, що піднімається над аеропортом. Наголошують, що військовий удар в аеропорту підхопила система пожежної інформації для управління ресурсами NASA (FIRMS), яка відстежує великі пожежі в усьому світі.
Ситуація у Херсонській області
- Російські загарбники планують проведення "референдуму" на території Херсонської області для створення "Херсонської народної республіки". Окупанти телефонують депутатам облради та пропонують співпрацю.
- Вночі проти 13 березня ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника в Херсонській області.
- 14 березня місцеві жителі перекрили дорогу колоні російських окупанті і вимагали від них забиратися додому. У відповідь військові РФ почали стріляти вгору.