ЗСУ розбомбили гелікоптери окупантів під Херсоном: супутникові знімки

Українські військові завдали нищівного удару по вертольотах окупантів, які ті розмістили під Херсоном – знімки потрапили в Мережу

ЗСУ знищили техніку окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники розбили військову техніку російських окупантів на аеродромі у Чорнобаївці під Херсоном. Вертольоти, що горять, потрапили на супутникові знімки.

Фото опублікував американський телеканал CNN.

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У вівторок, 15 березня, з території міжнародного аеропорту "Херсон" піднялися клуби диму. На збільшених кадрах видно, що горить кілька вертольотів.

Фото CNN

"Це найбільш руйнівний відомий удар, який українські військові завдали проти російських вертольотів під час війни: щонайменше три російські вертольоти були помічені у пожежі або знищені в аеропорту", – пише ЗМІ.

Фото CNN

На іншому знімку, з дрону, що зависає над сусіднім селищем Комишани, також видно великий шлейф диму, що піднімається над аеропортом. Наголошують, що військовий удар в аеропорту підхопила система пожежної інформації для управління ресурсами NASA (FIRMS), яка відстежує великі пожежі в усьому світі.

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Фото CNN

Ситуація у Херсонській області