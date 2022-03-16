ВСУ разбомбили вертолеты оккупантов под Херсоном: спутниковые снимки

Украинские военные нанесли сокрушительный удар по вертолетам оккупантов, которые те разместили под Херсоном – снимки попали в Сеть

ВСУ уничтожили технику оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники разбили военную технику российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Пылающие вертолеты попали на спутниковые снимки.

Фото опубликовал американский телеканал CNN.

Реклама

Во вторник, 15 марта, с территории международного аэропорта "Херсон" поднялись клубы дыма. На увеличенных кадрах видно, что горит несколько вертолетов.

Фото CNN

"Это самый разрушительный известный удар, который украинские военные нанесли против российских вертолетов во время войны: как минимум три российских вертолета были замечены в пожаре или уничтожены в аэропорту", – пишет СМИ.

Фото CNN

На другом снимке, с дрона, который зависает над соседним поселком Камышаны, также виден большой шлейф дыма, поднимающийся над аэропортом. Отмечается, что военный удар в аэропорту подхватила система пожарной информации для управления ресурсами NASA (FIRMS), которая отслеживает крупные пожары во всем мире.

Реклама

Фото CNN

Ситуация в Херсонской области