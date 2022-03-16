ВСУ разбомбили вертолеты оккупантов под Херсоном: спутниковые снимки

Украинские защитники разбили военную технику российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Пылающие вертолеты попали на спутниковые снимки.
Фото опубликовал американский телеканал CNN.
Во вторник, 15 марта, с территории международного аэропорта "Херсон" поднялись клубы дыма. На увеличенных кадрах видно, что горит несколько вертолетов.
Далее по теме
"Это самый разрушительный известный удар, который украинские военные нанесли против российских вертолетов во время войны: как минимум три российских вертолета были замечены в пожаре или уничтожены в аэропорту", – пишет СМИ.
На другом снимке, с дрона, который зависает над соседним поселком Камышаны, также виден большой шлейф дыма, поднимающийся над аэропортом. Отмечается, что военный удар в аэропорту подхватила система пожарной информации для управления ресурсами NASA (FIRMS), которая отслеживает крупные пожары во всем мире.
Ситуация в Херсонской области
- Российские захватчики планируют проведение "референдума" на территории Херсонской области для создания "Херсонской народной республики". Оккупанты звонят депутатам облсовета и предлагают сотрудничество.
- В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области.
- 14 марта местные жители перекрыли дорогу колонне российских оккупантов и потребовали от них убираться домой. В ответ военные РФ открыли огонь в воздух.