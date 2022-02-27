Виганяють окупантів! У Чернігівській області жителі йдуть на танк (відео)

У кожному місті України є свої методи, щоб вигнати російських військових зі своєї території

Танк повертається назад / Фото: Колаж: Сьогодні

У Корюківці Чернігівської області місцеві жителі виганяють окупантів. Російські найманці хотіли потрапити у місто, але їм не вдалося.

Відео опублікували у Facebook очевидці.

Реклама

Люди колоною йдуть перед танком ворога, а той здає задом. Виганяють окупантів з рідного міста.

Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

Реклама

А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

Сьогодні з самого ранку до Харкова в'їхали кілька одиниць легкої броньованої техніки супротивника, але її вже зустріли вогнем наші захисники.

Читайте також: