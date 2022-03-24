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"Вирвалися на евакуаційному автобусі": вчителька з Маріуполя врятувала трьох сиріт

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24 березня, 01:43
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Жінці вдалося виїхати з дітьми до Угорщини
Дозволів на вивезення дітей жінка не мала. Колаж "Сьогодні"
Дозволів на вивезення дітей жінка не мала. Колаж "Сьогодні"

Вчителька з Маріуполя змогла вирватись із міста з чотирма дітьми, троє з них чужі.

Історію жінки розповіла актриса Ксенія Хижняк у Facebook.

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Деталі

"Сьогодні подруга, у якої ми живемо у Берегові, розповіла, як супроводжувала на кордон жінку з чотирма дітьми. З Маріуполя. Вирвалися на евакуаційному автобусі. Вона вчителька. З чотирьох дітей рідна лише одна. Друга – племінник, дитина сестри. Сама сестра вийшла. в якийсь із днів з бомбосховища чи то за водою, чи за їжею і не повернулася.Третя дитина – сусідів.Батьки загинули, а її помітили в руїнах сусідського будинку і забрали до себе в підвал.Четверту дитину вона побачила, коли з першими трьома бігла на евакуаційний автобус. Сидів поруч із мертвими батьками. Схопила його і рюкзак, бо подумала, що в рюкзаку напевно документи. – Розповіла вона.

За словами актриси, наступний автобус, що прямував з Маріуполя, окупанти обстріляли.

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"Всупереч тому, що дозволів на вивезення дітей жінка не мала, їй вдалося виїхати з ними до Угорщини.
"На кордоні вона так і сказала – дозволу ні на кого з дітей, окрім одного, ні, робіть, що хочете. Їх усіх випустили. Виїхали далі до Угорщини. Потрібно щось написати на завершення історії, але я не розумію, що". Я просто взагалі не розумію", – Додала вона.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що за захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де знаходилися медики та вагітні.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали як мінімум 17 людей – породіллі та персонал. Вибухи практично знищили будинки.

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Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною . То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.

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