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Вибух на газопроводі під Лубнами: близько 3,5 тисяч осіб залишилися без газу

9 січня, 23:37

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Припинено газопостачання 16 населених пунктів

Через розгерметизацію і вибух на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" в Полтавській області під Лубнами відключили ГРС "Вишневе", внаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів.

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Як повідомляє ДСНС, близько 3,5 тисяч осіб в Лубенському районі залишилися без газу.

"Станом на 21 год. 45 хв. на місці розгерметизації спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м над землею. Відключено ГРС "Вишневе" внаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів (близько 3 тис. 500 абонентів) Лубенського району", – йдеться в повідомленні.

З метою виявлення в повітрі перевищення небезпечних речовин за допомогою газоаналізаторів проводяться заміри повітря в поруч розташованих населених пунктах

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Загалом на місці події залучено 71 особа та 15 одиниць техніки.

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Нагадаємо, вибух стався на ділянці експортного магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" о 15:53. Причина вибуху – розгерметизація газопроводу з подальшим смолоскиповим горінням. За словами очевидців, вибух був такої сили, що вікна затремтіли в будинках кількох найближчих до місця вибуху сіл.

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вибух Полтава ДСНС ГРС Уренгой-Помари-Ужгород
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