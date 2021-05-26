За два тижні з COVID втратила квартиру: пенсіонерку обманула близька подруга

Пенсіонерка з Рівного довірила документи на житло близькій подрузі, однак поки вона лежала під апаратом ШВЛ із коронавірусною хворобою, квартиру продали і грошей не віддають.
Як таке могло статися, з’ясував кореспондент новин "Сьогодні".
Кілька тижнів 84-річна Тамара Радієнко живе на клунках, а виселити її з власного дому хоче подруга, з якою товаришувала пів століття і якій пенсіонерка довіряла як собі – тому і попросила допомоги з продажем двокімнатної квартири, оскільки планувала згодом перебратися до сина.
"Оглядини квартири були зарання. Я дала документи, дуже довіряла. Була мені як сестра, її невістка – судова людина. Не думала, що може бути обман", – розповідає потерпіла.
Як пенсіонерці "допомогли" продати квартиру
Коли в березні Тамара Володимирівна повернулася з лікарні, де два тижні пролежала з COVID-19, дізналася, що квартиру продали.
"Вона сказала, квартира продана. Я не збиралася продавати в цей час. А тільки був усний договір – і це вона знала прекрасно, що це буде тільки після приїзду мого сина", – каже жінка.
Грошей за продану квартиру вона теж не отримала. Зате вже кілька тижнів новий власник оселі її тероризує – залишає у дверях залишає записки: "Тамаро Володимирівно, ми прийдемо з поліцією змінити замки мого житла".
Як з'ясували "Сьогодні", квартиру придбала відома в місті рієлтерка Вікторія Кучина. Однак в офісі ми її не застали, а телефоном вона запевнила, що квартиру купила законно.
"Я дійсно придбала квартиру, я це не приховую. З'ясуйте в поліції, яким чином написана заява Тамари Володимирівни – до кого. У цьому розберіться спочатку", – заявила Кучина.
Товаришка Тамари Володимирівни коментувати подію відмовляється.
Що кажуть сусіди та поліція
Щодо поліції, то там кажуть, що за заявою пенсіонерки відкрили провадження про шахрайство та підробку документів, але звинувачувати будь-кого у незаконному продажі квартири не поспішають.
"Особа через похилий могла не розуміти, які документи підписувала. Це одна з версій. Можливо, забула, що підписувала якісь документи", – пояснив Тарас Войтюк, начальник відділення слідчого відділу Нацполіції у Рівненській області.
Сусіди твердять, що, попри вік, пенсіонерка має світлу пам'ять і на деменцію не страждає. Тож нині допомагають їй чим можуть.
"Люди, які були друзями, думали, що під апаратом ШВЛ. Припускаю, вони розраховували, що бабуся не вийде з лікарні, вік і хвороба…" – вважає одна із сусідок.
На дверях квартири, яку перепродали поки власниця була в лікарні, тепер нові замки. Замінили їх сусіди, які допомагають пенсіонерці повернути житло. Так старенька матиме хоч якийсь захист від опікунів, які хочуть викинути її з помешкання.
Також найняли їй адвоката, який уже готує скаргу в суд про визнання продажу житла недійсним.
Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області адвокат продав квартири клієнтки і забрав усі гроші.
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