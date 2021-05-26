За два тижні з COVID втратила квартиру: пенсіонерку обманула близька подруга

Виселити стареньку з дому хоче подруга, з якою пенсіонерка дружила пів століття і довіряла як собі – тому і попросила допомогти з продажем двокімнатної квартири

Пенсіонерка з Рівного довірила документи на житло близькій подрузі, однак поки вона лежала під апаратом ШВЛ із коронавірусною хворобою, квартиру продали і грошей не віддають.

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Як таке могло статися, з’ясував кореспондент новин "Сьогодні".

Кілька тижнів 84-річна Тамара Радієнко живе на клунках, а виселити її з власного дому хоче подруга, з якою товаришувала пів століття і якій пенсіонерка довіряла як собі – тому і попросила допомоги з продажем двокімнатної квартири, оскільки планувала згодом перебратися до сина.

"Оглядини квартири були зарання. Я дала документи, дуже довіряла. Була мені як сестра, її невістка – судова людина. Не думала, що може бути обман", – розповідає потерпіла.

Як пенсіонерці "допомогли" продати квартиру

Коли в березні Тамара Володимирівна повернулася з лікарні, де два тижні пролежала з COVID-19, дізналася, що квартиру продали.

"Вона сказала, квартира продана. Я не збиралася продавати в цей час. А тільки був усний договір – і це вона знала прекрасно, що це буде тільки після приїзду мого сина", – каже жінка.

Грошей за продану квартиру вона теж не отримала. Зате вже кілька тижнів новий власник оселі її тероризує – залишає у дверях залишає записки: "Тамаро Володимирівно, ми прийдемо з поліцією змінити замки мого житла".

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Як з'ясували "Сьогодні", квартиру придбала відома в місті рієлтерка Вікторія Кучина. Однак в офісі ми її не застали, а телефоном вона запевнила, що квартиру купила законно.

"Я дійсно придбала квартиру, я це не приховую. З'ясуйте в поліції, яким чином написана заява Тамари Володимирівни – до кого. У цьому розберіться спочатку", – заявила Кучина.

Товаришка Тамари Володимирівни коментувати подію відмовляється.

Відео: Сьогодні

Що кажуть сусіди та поліція

Щодо поліції, то там кажуть, що за заявою пенсіонерки відкрили провадження про шахрайство та підробку документів, але звинувачувати будь-кого у незаконному продажі квартири не поспішають.

"Особа через похилий могла не розуміти, які документи підписувала. Це одна з версій. Можливо, забула, що підписувала якісь документи", – пояснив Тарас Войтюк, начальник відділення слідчого відділу Нацполіції у Рівненській області.

Сусіди твердять, що, попри вік, пенсіонерка має світлу пам'ять і на деменцію не страждає. Тож нині допомагають їй чим можуть.

"Люди, які були друзями, думали, що під апаратом ШВЛ. Припускаю, вони розраховували, що бабуся не вийде з лікарні, вік і хвороба…" – вважає одна із сусідок.

На дверях квартири, яку перепродали поки власниця була в лікарні, тепер нові замки. Замінили їх сусіди, які допомагають пенсіонерці повернути житло. Так старенька матиме хоч якийсь захист від опікунів, які хочуть викинути її з помешкання.

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Також найняли їй адвоката, який уже готує скаргу в суд про визнання продажу житла недійсним.

Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області адвокат продав квартири клієнтки і забрав усі гроші.

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