За кого голосувати? У Херсонській області на довиборах до Ради підкуповували виборців (відео)

Голова партії "Національна платформа" Катерина Одарченко впевнена, що підкупи були на всіх ділянках

1 вересня в окрузі розпочався виборчий процес / Колаж "Сьогодні"

У Херсонській області продовжуються позачергові вибори народних депутатів. Вони відбуваються в одномандатному виборчому окрузі №184, де лідирують "Слуги народу". Тут зафіксували підкуп виборців.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова партії "Національна платформа" Катерина Одарченко.

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Подробиці

"Було складено списки, в основному, через родичів. До родича приходив родич і збирав списки людей, які голосуватимуть за 400 гривень. Потім видавалися безпосередньо ці гроші. Людині говорили, що з 10:00 до 12:00 треба бути так званим "спостерігачем" на ділянці та зателефонувати за номером. З 10:00 до 12:00 люди, які отримали 400 гривень, прийшли на горностаївські дільниці, побули одну годину і дзвонили, що вони проголосували за Козира" , – стверджує Катерина Одарченко.

Голова партії "Національна платформа" упевнена, що така система підкупу тут і на інших дільницях. Вона звернулася до поліції.

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"Фейкові результати, засновані на адмінресурсі та підкупі? Взагалі абсолютно потворна ситуація. Розуміючи, що люди бояться вірусу, бояться не потрапити до лікарні, пропонувати їм свій голос та організовувати скуповування за 400 гривень. Користуючись цією знедоленістю та ситуацією, коли люди надзвичайно бідні в селах і коли їм нема за що купити продукти в селах, нічого не робити? Це просто ганьба ", – розповідає Катерина Одарченко.

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