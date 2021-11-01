За кого голосовать? В Херсонской области на довыборах в Раду подкупали избирателей (видео)

Глава партии "Национальная платформа" Катерина Одарченко уверена, что подкупы были на всех участках

1 сентября в округе начался избирательный процесс / Коллаж "Сегодня"

В Херсонской области продолжаются внеочередные выборы народных депутатов. Они происходят в одномандатном избирательном округе №184, где лидируют "Слуги народа". Тут зафиксировали подкуп избирателей.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила глава партии "Национальная платформа" Катерина Одарченко.

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"Были составлены списки, в основном, из-за родственников. К родственнику приходил родственник и собирал списки людей, которые будут голосовать за 400 гривен. Затем выдавались непосредственно эти деньги. Человеку говорили, что с 10:00 до 12:00 нужно быть так называемым "наблюдателем" на участке и позвонить по номеру. С 10:00 до 12:00 люди, получившие 400 гривен, пришли на горностаевские участки, побыли один час и вызвонились, что они проголосовали за Козыра", – утверждает Катерина Одарченко.

Глава партии "Национальная платформа" уверена, что такая система подкупа здесь и на других участках. Она обратилась в полицию.

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"Фейковые результаты, основанные на админресурсе и подкупе? Вообще абсолютно уродливая ситуация. Понимая, что люди боятся вируса, боятся не попасть в больницу, предлагать им свой голос и организовывать скупку за 400 гривен. Пользуясь этой обездоленностью и ситуацией, когда люди чрезвычайно бедны в селах и когда им не за что купить продукты в селах, ничего не делать? Это просто позор", – рассказывает Катерина Одарченко.

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