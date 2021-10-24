Загадкова смерть: у Херсонській області виявили повішеного поліцейського

Нині невідомо, чи повісився поліцейський сам, чи йому в цьому допомогли

Слідів насильницької смерті на тілі правоохоронця не виявили/Колаж: Сьогодні

У Херсонській області, де нещодавно в страшній ДТП загинули чотири людини, у лісі знайшли повішеним співробітника Управління патрульної поліції.

Про це повідомляє ГУНП в Херсонській області.

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Деталі інциденту

У неділю, 24 жовтня, близько 12:30 59-річний чоловік під час прогулянки лісом виявив тіло повішеного чоловіка. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативної групи з'ясувалося, що померлий — 32-річний співробітник Управління патрульної поліції в Херсонській області. На місце відразу виїхало керівництво обласного главку поліції, Управління патрульної поліції та представники Управління внутрішньої безпеки. У ході огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

Відкрито провадження

У результаті інциденту відкрито кримінальне провадження в рамках якого проводяться необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського. Також про подію повідомлено Державне бюро розслідувань.

ДТП за участю поліцейського в Київській області

У Київській області поліцейський потрапив в ДТП і загинув. Він їхав додому з села П'ятигори в напрямку Тетієва.

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