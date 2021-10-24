Загадкова смерть: у Херсонській області виявили повішеного поліцейського

У Херсонській області, де нещодавно в страшній ДТП загинули чотири людини, у лісі знайшли повішеним співробітника Управління патрульної поліції.
Про це повідомляє ГУНП в Херсонській області.
Деталі інциденту
У неділю, 24 жовтня, близько 12:30 59-річний чоловік під час прогулянки лісом виявив тіло повішеного чоловіка. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативної групи з'ясувалося, що померлий — 32-річний співробітник Управління патрульної поліції в Херсонській області. На місце відразу виїхало керівництво обласного главку поліції, Управління патрульної поліції та представники Управління внутрішньої безпеки. У ході огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.
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Відкрито провадження
У результаті інциденту відкрито кримінальне провадження в рамках якого проводяться необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського. Також про подію повідомлено Державне бюро розслідувань.
ДТП за участю поліцейського в Київській області
У Київській області поліцейський потрапив в ДТП і загинув. Він їхав додому з села П'ятигори в напрямку Тетієва.
31-річний дільничний офіцер поліції Анатолій Пастушенко не впорався з керуванням, з'їхав в кювет і зіткнувся з деревом. Капітана госпіталізували в лікарню, де від отриманих травм він помер, не приходячи до тями.
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