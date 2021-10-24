Загадочная смерть: в Херсонской области обнаружили повешенного полицейского

Сейчас неизвестно, повесился ли полицейский сам, или ему в этом помогли

Следов насильственной смерти на теле правоохранителя не обнаружили/Коллаж: Сегодня

В Херсонской области, где недавно в жуткой ДТП погибли четыре человека, в лесу нашли повешенным сотрудника Управления патрульной полиции.

Об этом сообщает ГУНП в Херсонской области.

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Детали инцидента

В воскресенье, 24 октября, около 12:30 59-летний мужчина во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что умерший — 32-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Херсонской области. На место сразу выехало руководство областного главка полиции, Управление патрульной полиции и представители Управления внутренней безопасности. В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено.

Открыто производство

В результате инцидента открыто уголовное производство в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского. Также о происшествии сообщено Государственное бюро расследований.

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