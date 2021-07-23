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Зацікавилися екологи: під Рівним в поле виявили яскраво-рожеві калюжі (фото)

23 липня 2021 17:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Місцевий житель, який виявив рожеві калюжі, каже, що рідина в них пахне хімікатами

Незвичайна рідина рожевого кольору. Фото: колаж "Сьогодні"

Незвичайна рідина рожевого кольору. Фото: колаж "Сьогодні"

Поруч з Рівного з'явилися калюжі з рожевою водою. Підозрілу рідину в поле побачив напередодні, 22 липня, житель села Колоденка.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України.

"За словами голови місцевої ОТГ було встановлено, що один з сільськогосподарських виробників, під час обробки угідь залишив залишки рідини невстановленого походження", – пишуть у повідомленні відомства.

Незвичайного кольору вода в калюжі. Фото: ГСЧС

Незвичайного кольору вода в калюжі. Фото: ГСЧС

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На місці події працюють фахівці ДСНС і екологи.

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"Проводиться забір проб грунту, повітря і самої речовини для проведення експрес-аналізів", – додають в службі.

Раніше ми писали, як велика вода вдарила по Закарпаттю. Водою була зруйнована трансформаторна підстанція, 600 м електромереж; затоплено 192 будинки, з них 93 – житлові.

Нагадаємо, що в Тернопільській області в небі помітили незвичайне явище. У райцентрі Заліщики жителі стали свідками незвичайного для цієї пори року явища – веселки.

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