Зацікавилися екологи: під Рівним в поле виявили яскраво-рожеві калюжі (фото)

Місцевий житель, який виявив рожеві калюжі, каже, що рідина в них пахне хімікатами

Незвичайна рідина рожевого кольору. Фото: колаж "Сьогодні"

Поруч з Рівного з'явилися калюжі з рожевою водою. Підозрілу рідину в поле побачив напередодні, 22 липня, житель села Колоденка.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України.

"За словами голови місцевої ОТГ було встановлено, що один з сільськогосподарських виробників, під час обробки угідь залишив залишки рідини невстановленого походження", – пишуть у повідомленні відомства.

Незвичайного кольору вода в калюжі. Фото: ГСЧС

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На місці події працюють фахівці ДСНС і екологи.

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"Проводиться забір проб грунту, повітря і самої речовини для проведення експрес-аналізів", – додають в службі.

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