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Заинтересовались экологи: под Ровно в поле обнаружили ярко-розовые лужи (фото)

23 июля 2021 17:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Местный житель, который обнаружил розовые лужи, говорит, что жидкость в них пахнет химикатами

Необычная жидкость розового цвета. Фото: коллаж "Сегодня"

Необычная жидкость розового цвета. Фото: коллаж "Сегодня"

Рядом с Ровно появились лужи с розовой водой. Подозрительную жидкость в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

"По словам главы местной ОТГ было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения", – пишут в сообщении ведомства.

Необычного цвета вода в луже. Фото: ГСЧС

Необычного цвета вода в луже. Фото: ГСЧС

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На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи.

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"Проводится забор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов", – добавляют в службе.

Ранее мы писали, как большая вода ударила по Закарпатью. Водой была разрушена трансформаторная подстанция, 600 м электросетей; затоплено 192 дома, из них 93 – жилые.

Напомним, что в Тернопольской области в небе заметили необычное явление.В райцентре Залещики жители стали свидетелями необычного для этого времени года явления – радуги.

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