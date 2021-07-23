Заинтересовались экологи: под Ровно в поле обнаружили ярко-розовые лужи (фото)

Местный житель, который обнаружил розовые лужи, говорит, что жидкость в них пахнет химикатами

Необычная жидкость розового цвета. Фото: коллаж "Сегодня"

Рядом с Ровно появились лужи с розовой водой. Подозрительную жидкость в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

"По словам главы местной ОТГ было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения", – пишут в сообщении ведомства.

Необычного цвета вода в луже. Фото: ГСЧС

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На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи.

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"Проводится забор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов", – добавляют в службе.

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