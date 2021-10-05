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Заморозки до 5 градусів! Чого чекати українцям від погоди в найближчі дні – прогноз

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 жовтня, 09:36
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До того ж вдень температура повітря досягне 14 градусів тепла
Погода в Україні у жовтні. Фото: колаж "Сегодня".
Погода в Україні у жовтні. Фото: колаж "Сегодня".

В Україні 6 та 7 жовтня синоптики прогнозують заморозки. До того ж вдень температура повітря досягне 14 градусів тепла.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода на 6 жовтня

У середу у всіх регіонах крім Закарпаття та півдня на поверхні і в повітрі прогнозують заморозки 0-5 градусів.
Вдень температура повітря підніметься до 12-14 градусів тепла. Вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві вночі синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів тепла, а вдень – 12-14 градусів. Опадів у цей день не передбачається.

Погода на 6 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Погода на 6 жовтня. Карта Укргідрометцентру

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Погода на 7 жовтня

У четвер українцям також варто очікувати заморозки 0-5 градусів. Вдень температура повітря прогріється до 12-14 градусів тепла.

У Києві вночі прогнозують від 1 до 3 градусів, а вдень – 12-14 градусів тепла. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Погода на 7 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Погода на 7 жовтня. Карта Укргідрометцентру

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Якою буде погода в Україні у жовтні?

Синоптики не виключають заморозки навіть у першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: в Карпатах, у північних, східних і місцями в центральних областях.

Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура у жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, у Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, у Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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5 820 725
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 242 113
Всього введених доз 13 062 838
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