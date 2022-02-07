Запасаються зброєю та патронами. Чи вірять сумчани у можливе вторгнення РФ (відео)

Чиновники підрахували, що зараз більш ніж у 7 тисяч сумчан є на руках зареєстрована зброя

Українці готові до спротиву у разі вторгнення РФ

Не гречкою, цукром та сіллю, а патронами запасаються зараз жителі Сумщини, що межує з Росією. Там уже фактично укомплектовані загони тероборони.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні .

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На виїзді із Сум – дорожній вказівник "Курськ". Це російське місто за 150 кілометрів. Саме туди днями Росія почала стягувати війська. Про це повідомляють іноземні видання.

Чи вірять сумчани у наступ росіян?

Більшість людей упевнена, що повномасштабного вторгнення не буде.

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"Якщо вони на нас нападуть, вони розпадуться. Слава Україні", – кажуть люди.

Вони не бояться, але готуються.

"Охочих вступити до резервістів тероборони на сьогодні більш ніж достатньо. Я не можу назвати точну цифру, але у півтора раза точно. Активність жінок помітна", – сказав голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Чи вистачає зброї?

Чиновники підрахували, що зараз більш ніж 7 тисяч сумчан мають на руках зареєстровану зброю. І в разі потреби мешканці готові стати до оборони.

"Це цивільний карабін, який дозволено для полювання та захисту власного життя", – сказав ветеран війни з Росією Андрій Букін.

Андрій придбав вогнепальну зброю, коли розпочалося військове загострення на Донбасі. Спочатку їздив до зони бойових дій як волонтер, а потім пішов добровольцем до АТО. Розповідає: "Помітив, що у збройних магазинах області останнім часом патрони розбирають активніше".

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"Люди хвилюються. Вони йдуть у магазин, купують пачку патронів і їм стає трохи спокійніше", – сказав Букін.

У магазинах зброї та набоїв вистачає, але є тимчасові проблеми з постачальниками.

Чи є місце у територіальних батальйонах?

Кому не вистачить місця у територіальних батальйонах, пропонують формувати громадські групи. Масштабні тренування добровольців розпочнуть уже за кілька тижнів.

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