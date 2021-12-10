Заробляли 20 тис. грн за день: на Вінниччині лікарі продавали COVID-сертифікати

Лікарі вносили неправдиву інформацію про вакцинацію до електронної системи охорони здоров'я

Поліцейські викрили лікарів, які торгували сертифікатами вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

На Вінниччині 37-річний медик разом із іншими лікарями організував схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів

Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області

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Щодня зловмисники заробляли близько 20 тисяч гривень.

Під час проведення обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних слідчі вилучили :

комп'ютерну техніку;

банківські карти;

мобільні телефони;

чорні записи з інформацією про клієнтів;

незаповнені бланки сертифікатів міжнародного та внутрішнього зразків з печатками лікарів та лікарень;

інші речові докази їхньої злочинної діяльності.

Як працювали зловмисники

Організатор підшукував охочих отримати COVID-сертифікати без фактичного введення вакцини, які відображалися у додатку "Дія", а інші лікарі – вносили відповідні дані до електронних реєстрів охорони здоров'я.

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Вартість такої послуги становила від 3000 до 7500 гривень.

Під час огляду автомобіля організатора цієї схеми поліцейські вилучили:

COVID-сертифікати міжнародного зразка;

чорнові записи;

банківські карти;

мобільні телефони, де зберігаються листування з клієнтами.

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Що загрожує лікарям

Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

За такий злочин передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У "Борисполі" знайшли 19 фальшивих COVID-документів

В період з 2 по 4 грудня на території аеропорту 19 людей подали документи про вакцинацію з ознаками підробки.

"Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", – йдеться у повідомленні.

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