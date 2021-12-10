Зарабатывали 20 тыс. грн в день: в Винницкой области врачи продавали COVID-сертификаты

Врачи вносили ложную информацию о вакцинации в электронную систему здравоохранения

Полицейские разоблачили врачей, торговавших сертификатами вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области 37-летний медик вместе с другими врачами организовал схему продаж фиктивных COVID-сертификатов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

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Каждый день злоумышленники зарабатывали около 20 тысяч гривень.

При проведении обысков по месту работы и проживания подозреваемых следователи изъяли:

компьютерную технику;

банковские карты;

мобильные телефоны;

черные записи с информацией о клиентах;

незаполненные бланки сертификатов международного и внутреннего образцов с печатями врачей и больниц;

другие вещественные доказательства их преступной деятельности.

Как работали злоумышленники

Организатор подыскивал желающих получить COVID-сертификаты без фактического введения вакцины, которые отображались в приложении "Дія", а другие врачи – вносили соответствующие данные в электронные реестры здравоохранения.

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Стоимость такой услуги составляла от 3000 до 7500 гривень.

При осмотре автомобиля организатора этой схемы полицейские изъяли:

COVID-сертификаты международного образца;

черновые записи;

банковские карты;

мобильные телефоны, где сохранены переписки с клиентами.

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Что угрожает врачам

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

За такое преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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В период со 2 по 4 декабря на территории аэропорта 19 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.

"Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", – говорится в сообщении.

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