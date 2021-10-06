Жінці погрожували в поїзді "Укрзалізниці", і ніхто не допоміг: що робити в таких ситуаціях

Такі НП в вагонах поїздів не поодинокі – вночі вриваються в купе, намагаються згвалтувати або кидаються з кулаками

В УЗ від коментарів відмовилися / Фото: Колаж: Сьогодні

Знову скандал на Укрзалізниці! У поїзді п'яні пасажири на прохання не пити почали ображати жінку. Перелякана – вона покликала провідницю і начальника поїзда, проте ті галасливих попутників не вгамували, не мала претензій до них і поліція. Чому ніхто за жінку так і не заступився, і як діяти в таких ситуаціях – розповість кореспондент "Сьогодні" Людмила Гаврилюк.

Євгенія з жахом згадує свою поїздку в Кропивницький. Такої небезпечної подорожі і таких агресивних попутників у неї ще не було!

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"Для мене був шок – сказав, подивися мені в очі: "до наступної станції ти не доїдеш". А я в цей час розмовляла з дитиною по телефону, підбігає його дружина і починає хапати його за руки, я так розумію, що він настільки агресивний, що вона навіть не впевнена чи вдарить він мене", – згадує Євгенія Захарченко.

Почалося все з зауваження. Жінка обурилася, що пара в купе поруч курить, п'є і голосно лається. Дорогою до сусідів приєдналася ще одна компанія – докупили випивки. Говорили весь вечір, на зауваження не реагували, а потім – почали погрожувати Євгенії.

"Їм не сподобалося, вони сказали, що головне не не порушувати, а не потрапити на очі правоохоронцям, або кому-то. Я звернулася за допомогою до провідниці, вона всіляко вдавала і всі заходи приймала, щоб вони не попалися їй на очі. Вона тягнула час, не хотіла робити їм зауваження", – говорить Євгенія.

Тоді перелякана жінка викликала начальника поїзда, втім і той заспокоїти пасажирів не зміг. Довелося дзвонити в поліцію, ті години за півтори приїхали, але з Євгенією навіть не зустрілися. Її до того часу переселили в інший вагон.

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У поліції кажуть, начальник поїзда запевнив: конфлікт вичерпано. Тому навіть довелося скласти протокол про помилковий виклик.

"Не було заяви, жодної заяви. Начальник поїзда сказав, що так, був конфлікт, але він врегульований. Пасажирку перевели в інше купе, вона всім задоволена, тому заяв писати ніхто не буде. Розпитати ж заявника не було можливості, так як стояв поїзд тільки дві хвилини", – говорить прес-секретар головного управління національної поліції в Вінницькій області Анна Олійник.

В Укрзалізниці від коментарів відмовилися. Однак, такі ситуації в вагонах поїздів не поодинокі. Вночі вриваються в купе, намагаються згвалтувати або кидаються з кулаками. Місяць тому жертвами нетверезого чоловіка ледь не стали дві дівчини. Той цікавився чи сплять вони оголені, грубо доглядав і чіплявся до них.

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Та й тут, як у випадку Євгенії, порушників залишали в купе, переселяли тільки постраждалих. Юристи кажуть: правоохоронці, як і начальники поїздів, в таких ситуаціях можуть зняти нетверезих пасажирів з потяга.

"Правила передбачають навіть правило екстреної зупинки такого поїзда. Законом заборонено розпивати спиртні напої і палити в громадських місцях, в тому числі тамбурі і в самому купе", – говорить експерт.

Найгучніший випадок стався минулого літа. У поїзді "Маріуполь-Київ" чоловік увірвався в купе до Анастасії Лугової, яка їхала з малолітнім сином, побив її і намагався зґвалтувати. Жінка кликала на допомогу, однак захистити її зміг лише провідник сусіднього вагона.

"Я прокинулася від того, що він мене б'є, це були сильні удари. Далі була спроба зґвалтування", – розповідала потерпіла.

Після цього жахливого інциденту Укрзалізниця відновила роботу воєнізованої охорони в пасажирських поїздах. Але безпечніше від цього не стало – Укрзалізниця досі потребує реформи.

Юристи в разі небезпеки радять відразу виходити з купе, викликати начальника поїзда і зняти порушника, щоб в разі доведення справи до суду мати докази.

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