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Зима близько: в Україну йдуть перші морози

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
7 жовтня, 16:00
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У цей день температура повітря опуститься до -2
Синоптики обіцяють, що до кінця місяця стане тепліше / Колаж "Сьогодні"
Синоптики обіцяють, що до кінця місяця стане тепліше / Колаж "Сьогодні"

Перші морози прийдуть в Україну 8 жовтня. Температура повітря опуститься в північних та східних областях.

Про це пише РБК-Україна.

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Морози в Україні

В Україну прийдуть перші морози 8 жовтня. Температура повітря опуститься до -2.

  • Вдень на півночі країни буде +10+13, а вночі 0-2.
  • На сході вдень очікується +11+13, а вночі 0-2.
  • У центральних регіонах температура повітря вдень складе +11+13, а вночі +3-1.
  • На півдні країни вдень буде +11+14, а вночі +3+7.
  • На заході вдень очікується +11+17, а вночі +4-2.

Чи буде ще тепло?

До кінця першої декади потеплішає, а до середини місяця погода стане майже вересневою: вдень до +20 тепла, сухо і сонячно. Свято Покрова Богородиці, всупереч народним прикметам – "до обіду літо, після обіду – зима" – виявиться найтеплішим днем жовтня. У цей день температура може бути вищою за +20 градусів.

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