Зима близко: в Украину идут первые морозы

Первые морозы придут в Украину 8 октября. Температура воздуха опустится в северных и восточных областях.
Об этом пишет РБК-Украина.
Морозы в Украине
В Украину придут первые морозы 8 октября. Температура воздуха опустится до -2.
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- Днем на севере страны будет +10+13, а ночью 0-2.
- На востоке днем ожидается +11+13, а ночью 0-2.
- В центральных регионах температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +3-1.
- На юге страны днем будет +11+14, а ночью +3+7.
- На западе днем ожидается +11+17, а ночью +4-2.
Будет ли еще тепло?
К концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20 тепла, сухо и солнечно. Праздник Покров Богородицы, вопреки народным приметам – "до обеда лето, после обеда – зима" – окажется самым теплым днем октября. В этот день температура может быть выше +20 градусов.
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