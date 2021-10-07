Зима близко: в Украину идут первые морозы

В этот день температура воздуха опустится до -2

Синоптики обещают, что к середине месяца будет теплее / Коллаж "Сегодня"

Первые морозы придут в Украину 8 октября. Температура воздуха опустится в северных и восточных областях.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Морозы в Украине

В Украину придут первые морозы 8 октября. Температура воздуха опустится до -2.

Днем на севере страны будет +10+13, а ночью 0-2.

На востоке днем ожидается +11+13, а ночью 0-2.

В центральных регионах температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +3-1.

На юге страны днем будет +11+14, а ночью +3+7.

На западе днем ожидается +11+17, а ночью +4-2.

Будет ли еще тепло?

К концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20 тепла, сухо и солнечно. Праздник Покров Богородицы, вопреки народным приметам – "до обеда лето, после обеда – зима" – окажется самым теплым днем октября. В этот день температура может быть выше +20 градусов.

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