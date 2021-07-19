Перший вирок по електросамокатам. Чи будуть масово саджати за наїзд на пішоходів

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В Україні вже є перший вирок, в якому електросамокат визнаний транспортним засобом, а його водій отримав кримінальний вирок. Але наразі ведуться суперечки, чи з'являться в Україні більш жорсткі норми для цього виду транспорту, оскільки поки закон самокатникам не писаний.

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Про це повідомляється в сюжеті новин "Сьогодні".

"Букви закону в цьому випадку немає. Це питання не врегульоване сьогодні в жодному нормативно-правовому акті. Вони мають право рухатися як і по тротуарах, як і по велодоріжках, як і по дорозі. Законопроект 3023 "Про самокати" – існує. Їх хочуть переселити на велодоріжки і проїжджу частину. Заборонити п’яних за кермом і пасажирів. Та документ застряг у парламенті. Тож поки що вони травмують себе й інших, ігнорують знак "пішохідна зона" в Києві. Можуть мчати серед машин, але на червоне світло удати, що вони – пішоходи – і не зупинятися", – розповідає Дмитро Саламаха, юрист.

Після останніх аварій оператори прокату у Києві й Одесі обмежили максимальну швидкість електросамокатів до 20 кілометрів на годину. В пішохідних зонах – до 14-15-ти. Але машини бувають не тільки прокатні, а й приватні.

Вирок – рік за гратами умовно – отримала мати трьох дітей за наїзд електросамокатом на тротуарі у Запоріжжі на пенсіонерку Ольгу Лаврову. Безпосередньо в залі Шевченківського суду Запоріжжя обвинувачена визнала свою провину. Вона вибачилася перед потерпілою. Вирок також передбачає стягнення з винуватиці 127 тисяч гривень компенсації на користь потерпілої і в якості відшкодування моральної шкоди.

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"Спочатку слідчий визнав електросамокат транспортним засобом – на стадії досудового розслідування. А потім суд також визнав в судовому розгляді, що це є транспортним засобом. Утім, є юристи, які вважають, що вирок суду – некоректний. І на загал самокатникам не загрожує. По-перше, у нас не прецедентне право – інші суди на рішення Запорізького

можуть звернути увагу, а можуть проігнорувати. А от закон самокатникам таки не писаний", – зазначив Дмитро Саламаха, юрист.

У Верховній Раді пройшов перше читання законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо руху самобалансуючих транспортних засобів, обладнаних електродвигунами". Цим законопроєктом народні обранці нарешті прирівняють електросамокати, гіроскутери, сігвеї та інший електротранспорт до учасників дорожнього руху.