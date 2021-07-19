Первый приговор по электросамокатам. Будут ли массово сажать за наезд на пешеходов

/ Фото: Flickr

В Украине уже есть первый приговор, в котором электросамокат признан транспортным средством, а его водитель получил уголовный приговор. Но пока ведутся споры, появятся ли в Украине более жесткие нормы для этого вида транспорта, поскольку пока закон самокатчикам не писан.

Реклама

Об этом сообщается в сюжете новостей "Сегодня".

"Буквы закона в этом случае нет. Это вопрос не отрегулирован сегодня ни в одном нормативно-правовом акте. Они имеют право двигаться по тротуарам, как и по велодорожкам, как и по дороге. Законопроект 3023 "О самокатах" – есть. Их хотят переселить на велодорожки и проезжую часть. Запретить пьяных за рулем и пассажиров. Но документ застрял в парламенте. Поэтому пока они травмируют себя и других, игнорируют знак "пешеходная зона" в Киеве. Могут мчаться среди машин, но на красный свет изобразив, что они – пешеходы – и не останавливаться", – рассказывает Дмитрий Саламаха, юрист.

После последних аварий операторы проката в Киеве и Одессе ограничили максимальную скорость электросамокатов до 20 километров в час. В пешеходных зонах – до 14-15-ти. Но машины бывают не только прокатные, но и частные.

Реклама

Приговор – год за решеткой условно – получила мать троих детей за наезд электросамокатом на пенсионерку Ольгу Лаврову во время движения по тротуару в Запорожье. Непосредственно в зале Шевченковского суда Запорожья обвиняемая признала свою вину. Она извинилась перед потерпевшей. Приговор также предусматривает взыскание с виновницы 127 000 грн компенсации в пользу потерпевшей и в качестве возмещения морального вреда.

Читайте также: Киев становится безопасным. В городе ограничили скорость электросамокатов

"Сначала следователь признал электросамокат транспортным средством – на стадии досудебного расследования. А потом суд также признал в судебном разбирательстве это – транспортным средством. Впрочем, есть юристы, которые считают, что приговор суда – некорректен. И в целом самокатчикам не угрожает. Во-первых, у нас не прецедентное право – другие суды решения Запорожского могут принять во внимание, а могут проигнорировать. А вот закон самокатчикам таки не писан", – резюмировал Дмитрий Саламаха, юрист.

В Верховной Раде прошел первое чтение законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно движения самобалансирующих транспортных средств, оборудованных электродвигателями". Этим законопроектом народные избранники наконец-то приравняют электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочий электротранспорт к участникам дорожного движения.