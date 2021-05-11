Хотів навести порядок у місті: у Запоріжжі юнак переодягнувся в поліцейського

Виявилося, юний "правоохоронець" цікавиться законами і часто повідомляє в поліцію про виявлені правопорушення

У Запоріжжі 17-річний юнак носив поліцейську форму. Його розкрили після того, як патрульні отримали виклик зі скаргою.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Олена Клименко, хлопець придбав форму в спецмагазині, бо хотів навести порядок у місті.

Відео: Сьогодні

У поліції зазначили, що цивільним особам носити форму поліцейського заборонено, це є правопорушенням. Тому інспектори вилучили форму і мають намір провести роботу з батьками підлітка.

Раніше ми повідомляли, що в Києві двоє чоловіків у формі поліцейських грабували іноземців. До складу групи входили двоє чоловіків і жінка.

Також у столиці затримали липових поліцейських. Двоє хлопців розважалися, знімаючи відеоблог на фальшивому автомобілі поліції.