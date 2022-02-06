Контузія та гематома: у Запоріжжі водій таксі побив пасажира через зауваження

У Запоріжжі водій таксі побив пасажира. Після скоєного чоловік втік з місця інциденту.
Про це йдеться в Telegram-каналі "Это Запорожье".
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Як повідомили в Teleram-каналі, водій служби таксі "Bolt" вказав, що вже прибув на місце виклику, хоча його ще не було. Через це почався нараховуватися простій. Після того, як люди сіли в автомобіль та зробили водію зауваження, то чоловік вигнав їх зі словами "ти чому дверима стукаєш, с*ка?". Він накинувся на пасажирку, а згодом побив й чоловіка. Після виклику поліції водій таксі втік.
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Інцидент у Києві
У Києві поліцейські затримали таксиста, який підсипав наркотики у напій пасажирці, а потім пограбував її. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.
До поліції надійшло повідомлення від дівчини про те, що на автозаправній станції водій таксі підмішав її знайомій у каву невідомий психотропний препарат, і після того, як вона знепритомніла, відібрав телефон. Потім зловмисник покинув постраждалу біля під'їзду багатоповерхівки та втік. Лікарі діагностували у жінки гостре медикаментозне отруєння.
Зловмисником виявився іноземець 1997 року народження. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.