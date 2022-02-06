Контузия и гематома: в Запорожье водитель такси избил пассажира из-за замечания

Пострадавший попал в больницу с травмами

Таксист сбежал после вызова правоохранителей/Фото: коллаж: Telegram-канал "Это Запорожье"/"Сегодня"

В Запорожье водитель такси избил пассажира. После совершенного мужчина скрылся с места инцидента.

Об этом говорится в Telegram-канале "Это Запорожье".

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Как сообщили в Teleram-канале, водитель службы такси "Bolt" указал, что уже прибыл на место вызова, хотя его еще не было. Из-за этого начался начисляться простой. После того как люди сели в автомобиль и сделали водителю замечание, мужчина выгнал их со словами "ты че дверьми хлопаешь, с*ка?". Он набросился на пассажирку, а потом избил и мужчину. После вызова полиции водитель такси скрылся.

Пострадавший обратился в больницу/Фото: Telegram-канал "Это Запорожье"

Вероятный нападающий на мужчину

Инцидент в Киеве

В Киеве полицейские задержали таксиста, который подсыпал наркотики в напиток пассажирке, а затем ограбил ее. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В полицию поступило сообщение от девушки о том, что на автозаправочной станции водитель такси подмешал ее знакомой в кофе неизвестный психотропный препарат, и после того, как она потеряла сознание, отобрал телефон. Затем злоумышленник бросил пострадавшую у подъезда многоэтажки и скрылся. Врачи диагностировали у женщины острое медикаментозное отравление.

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Злоумышленником оказался иностранец 1997 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

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