Окупанти на танку розчавили машину з дитиною у Запорізькій області (відео)

Також в автомобілі були двоє чоловіків. Усі вони намагалися виїхати з небезпечної зони

Автомобіль зупинився на узбіччі дороги / Колаж "Сьогодні"

Російські військові танком переїхали "Таврію" у Запорізькій області. В результаті загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів у палаючому автомобілі.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

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Що відомо

Автомобіль зупинився на узбіччі дороги між селами Оріхівського району. У ньому були люди, які намагалися виїхати з небезпечної зони.

Окупанти на танку переїхали машину. В результаті загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів у палаючому автомобілі. Копи встановлюють особи всіх загиблих.

Що кажуть поліції

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

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У Києві танк окупантів переїхав машину: водія ледве врятували

У спальному районі Києваросійська бронетехніка переїхала припаркований автомобіль, у якому була людина. Інцидент стався на Оболоні.

Водій машини, на яку навмисне наїхав російський танк на Оболоні, вижив. Наразі надають медичну допомогу.

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