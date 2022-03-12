Оккупанты на танке раздавили машину с ребенком в Запорожской области (видео)

Также в автомобиле находились двое мужчин. Все они пытались выехать из опасной зоны

Автомобиль остановился на обочине дороги / Коллаж "Сегодня"

Российские военные танком переехали "Таврию" в Запорожской области. В результате погибли двое взрослых мужчин, а несовершеннолетний мальчик сгорел в горящем автомобиле.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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Что известно

Автомобиль остановился на обочине дороги между селами Ореховского района. В нем находились люди, которые пытались выехать из опасной зоны.

Оккупанты на танке переехали машину. В результате погибли двое взрослых мужчин, а несовершеннолетний мальчик сгорел в горящем автомобиле. Копы устанавливают личности всех погибших.

Что говорят полиции

Правоохранители возбудили уголовное производство по признакам преступления, определенного в ч.2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

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В Киеве танк оккупантов переехал машину: водителя едва спасли

В спальном районе Киева российская бронетехника переехала припаркованный автомобиль, в котором находился человек. Инцидент произошел на Оболони.

Водитель машины, на которую умышленно наехал российский танк на Оболони, выжил. Сейчас оказывают медицинскую помощь.

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