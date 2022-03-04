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Окупанти влучили в енергоблок Запорізької АЕС. Пожежу не можуть загасити через обстріли

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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4 березня, 02:21
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Перший енергоблок, до якого потрапили окупанти, був на плановому ремонті, але ядерне паливо звідти відвантажити не встигли
Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС
Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти під час обстрілів влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС. Українські рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, бо обстріл триває.

Про це заявив представник пресслужби станції Андрій Туз.

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Інформації про порушення радіаційного фону наразі немає. Як відомо, Запорізька АЕС є найбільшою у Європі.

У Мережі також пишуть, нібито пожежа розпочалася у навчально-тренувальному центрі та прохідній. Блоки цілі, радіаційний фон поки що в нормі.

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Співробітники АЕС просять окупантів негайно припинити вести вогонь, адже через обстріл існує загроза ядерного вибуху. Зазначимо, що на даний час вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара.

Перший енергоблок, до якого влшучили окупанти, був на плановому ремонті, але ядерне паливо звідти відвантажити не встигли. У цьому величезна небезпека, – написав депутат Олексій Гончаренко.

Що буде, якщо окупанти підірвуть АЕС?

Якщо ж окупантам спаде на думку підірвати атомну електростанцію, наслідки торкнуться насамперед Росії. Хвиля може дійти аж до Уралу.

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"Якщо підривати атомну станцію, то наслідки стосуватимуться насамперед Росії, до Уралу. І Європи. Що стосується сховищ, то вони збудовані так, що здатні витримати напад літака", – сказала експерт із питань енергетики Ольга Кошарна.

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