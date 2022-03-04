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Адмінкорпус та прохідну Запорізької АЕС захопили окупанти

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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4 березня, 08:29
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Персонал станції контролює стан енергоблоків
На Запорізькій АЕС розпочалася пожежа
На Запорізькій АЕС розпочалася пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти знаходяться на території Запорізької АЕС, повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації. Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їхня експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про стан енергоблоків станції на даний момент:

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  • Енергоблоки №№ 2, 3: відключені від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.
  • Енергоблок №4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.
  • Енергоблоки № 5, 6: розхолодження ядерних установок.

"Енергоатом" уточнює, що російські військові контролюють адмінкорпус та прохідну.

"Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі. На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції.", – повідомляють у компанії.

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Хронологія боротьби з пожежею на ЗАЕС:

02:26 У навчально-тренувальному корпусі ЗАЕС виникло загоряння. На станції відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми. Із шести енергоблоків зараз працює один.

4:00 Внаслідок обстрілів по території АЕС продовжує горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем охоплено 3, 4, 5 поверхи п'ятиповерхової будівлі. Окупанти не дають змоги для підрозділів ДСНС розпочати ліквідацію наслідків пожежі.

05:20 Окупанти припинили обстріл. На Запорізькій АЕС підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі у навчально-тренувальному корпусі.

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05:55 Пожежу у навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС локалізовано на площі 2 тис. м. кв. До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС.

06:20 Пожежу ліквідовано.

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