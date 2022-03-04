Заклик мера Енергодара міг бути записаний під дулами окупантів – Енергоатом

Мер Енергодара Дмитро Орлов з великою ймовірністю потрапив у полон окупантам. Про це повідомляє компанія "Енергоатом".
Нещодавно було опубліковано відео з Орловим, де він закликає "не провокувати" окупантів.
"Є висока ймовірність, що нещодавній виступ мера Енергодара був записаний під дулом автомата. Подібні відео можуть з'являтися і від інших утримуваних окупантами в адмінбудинках керівників ЗАЕС. Будьте пильні! Перевіряйте інформацію!" – попереджає компанія.
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Також повідомляється, що на сайт "Енергоатому" здійснюються масовані атаки хакерів.
Запорізьку АЕС захопили окупанти
Окупанти перебувають на території Запорізької АЕС.
"Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна станція – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон в нормі. На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції", – повідомляють в "Енергоатомі".