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Заклик мера Енергодара міг бути записаний під дулами окупантів – Енергоатом

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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4 березня, 09:44
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Такі повідомлення можуть з'являтись і від інших місцевих чиновників
Дмитро Орлов може бути у полоні. Фото - скріншот з відео/Reuters
Дмитро Орлов може бути у полоні. Фото - скріншот з відео/Reuters

Мер Енергодара Дмитро Орлов з великою ймовірністю потрапив у полон окупантам. Про це повідомляє компанія "Енергоатом".

Нещодавно було опубліковано відео з Орловим, де він закликає "не провокувати" окупантів.

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"Є висока ймовірність, що нещодавній виступ мера Енергодара був записаний під дулом автомата. Подібні відео можуть з'являтися і від інших утримуваних окупантами в адмінбудинках керівників ЗАЕС. Будьте пильні! Перевіряйте інформацію!" – попереджає компанія.

Також повідомляється, що на сайт "Енергоатому" здійснюються масовані атаки хакерів.

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Запорізьку АЕС захопили окупанти

Окупанти перебувають на території Запорізької АЕС.

"Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна станція – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон в нормі. На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції", – повідомляють в "Енергоатомі".

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