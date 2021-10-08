Працювали в чотири зміни: в Запорізькій області "накрили" порностудію

На студії поліцейські провели обшуки та вилучили всю техніку для роботи

Відео дівчата робили цілодобово / Колаж "Сьогодні"

У Запорізькій області працювала порностудія. Всього там було 10 дівчат. Вони вели платні відео-трансляції.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

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Створення студії

Адміністраторами були дві дівчини 23 і 26 років. Вони налагодили функціонування студій, де і створювали відео. Матеріали цілодобово робили робили 10 дівчат. Вони працювали по змінах. Свою "творчість" моделі транслювали на спеціально створених сайтах.

Обшуки

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання та роботи всіх працівників студії. У них вилучили комп'ютерну техніку, роутери, веб-камери, мобільні телефони, секс-іграшки. Після експертизи вже буде рішення про кваліфікацію справи.

Українців купують?

Україна – одна з країн, де поширення набула торгівля людьми . За останні три роки в рабство потрапили 49 тис. людина. Тільки з початку 2020 року правоохоронні органи розгромили дві банди работорговців. Українців купують і продають для трудової чи сексуальної експлуатації.

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