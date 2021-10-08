Работали в четыре смены: в Запорожской области "накрыли" порностудию

На студии полицейские провели обыски и изъяли всю технику для работы

Видео девушки делали круглосуточно / Коллаж "Сегодня"

В Запорожской области работала порностудия. Всего там было 10 девушек. Они вели платные видео-трансляции.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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Создание студии

Администраторами были две девушки 23 и 26 лет. Они наладили функционирования студий, где и создавали видео. Материалы круглосуточно делали делали 10 девушек. Они работали по сменам. Свое "творчество" модели транслировали на специально созданных сайтах.

Обыски

Полицейские провели обыски по местам жительства и работы всех работников студии. У них изъяли компьютерную технику, роутеры, веб-камеры, мобильные телефоны, секс-игрушки. После експертизи уже будет решение про квалификацию дела.

Украинцев покупают?

Украина — одна из стран, где распространение получила торговля людьми. За последние три года в рабство попали 49 тыс. человек. Только с начала 2020 года правоохранительные органы разгромили две банды работорговцев. Украинцев покупают и продают для трудовой или сексуальной эксплуатации.

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