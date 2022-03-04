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З прапорами України та криками "ганьба": у Мелітополі люди знову вийшли на мітинг проти окупантів (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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4 березня, 15:21
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Це не перший мітинг проти російських військових, який проходить у місті
Люди вийшли на мітинг проти окупантів / Колаж "Сьогодні"
Люди вийшли на мітинг проти окупантів / Колаж "Сьогодні"

Мелітополь захопили російські військові. Проте жителі міста знову влаштували мітинг проти окупантів.

Відео з'явилося в Інсайдер Україна Новини Війна.

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"У Мелітополі знову мітинг проти російських військових у місті. Ми не віддамо фашистам нашу країну" , – йдеться у повідомленні.

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Ситуація

  • 1 березня мер міста Іван Федоров заявив, що у Мелітополі склалася дуже важка ситуація через вторгнення РФ до України. Він нагадав, що Мелітополь взяв на себе перші бойові дії ще 24 лютого.
  • Тоді на вулиці тимчасово окупованого Мелітополя вийшли десятки місцевих жителів . Вони оголосили мирний мітинг на знак підтримки України.
  • 2 березня у Мелітополі окупанти відкрили стрілянину за мирним натовпом, який намагався їх видавити з міста.
  • Внаслідок боїв у районі Нового Мелітополя, що межує з військовою базою, було зруйновано близько 30 будинків (або частково зруйновані, або зовсім непридатні до використання).

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