С флагами Украины и криками "ганьба": в Мелитополе люди снова вышли на митинг против оккупантов (видео)

Мелитополь захватили российские военные, однако жители города вновь устроили митинг против оккупантов.
Видео появилось в Инсайдер Украина Новости Война.
"В Мелитополе опять митинг против российских военных в городе. Мы не отдадим фашистам нашу страну", – говорится в сообщении.
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Ситуация
- 1 марта мэр города Иван Федоров заявил, что в Мелитополе сложилась очень трудная ситуация из-за вторжения РФ в Украину. Он напомнил, что Мелитополь принял на себя первые боевые действия еще 24 февраля.
- Тогда на улицы временно оккупированного Мелитополя вышли десятки местных жителей. Они объявили мирный митинг в знак поддержки Украины.
- 2 марта в Мелитополе оккупанты открыли стрельбу по мирной толпе, которые пытались их выдавить из города.
- В результате боев в районе Нового Мелитополя, граничащего с военной базой, было разрушено около 30 домов (или частично разрушены, или совсем непригодны к использованию).