Худобу буквально розтерзали: під Запоріжжям невідомі тварини тримають у страху ціле село

Село у Запорізькій області тероризують невідомі хижаки: вночі у дворах вони знищують домашніх тварин. При цьому місцеві жителі жодного разу не бачили нападників, а дворові собаки на них не реагують.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Протягом тижня у Біленькому загинуло 13 свиней і 20 кроликів і курей. Їх буквально розтерзали. Уперше хижак напав вночі на свиней місцевої жительки Людмили. Було 15 – залишилося двоє. На городі були сліди, схожі на вовчі. При цьому ні господиня, ні її чоловік вночі нічого не чули.

Відео: Сьогодні

А у дворі Олексія Тищенка хижак розірвав дротяні дверцята на клітці і вбив усіх кроликів.

"Деякі були цілі, деякі були розірвані навпіл, деякі були цілі подушені", – сказав він.

У поліції кажуть, що хижак прийшов з боку городів. Проломив залізну планку на паркані і прокрався у вольєр.

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Тієї ж ночі напали на тварин ще в кількох господарствах. Але копи припускають, що це могли бути і люди.

Жителі села впевнені, що це був звір. Вони вважають, що курей і кроликів могла розірвати куниця або лисиця. А ось на свиней напав вовк чи дикий собака. Головне, кажуть ветеринари, звірі не були скажені.

"Будуть вжиті заходи щодо вилову або відстрілу цих диких тварин. Уже сьогодні мисливці вийдуть на полювання. Шукатимуть звіра у полях, у лісосмугах і очеретяних заростях", – сказала голова села Біленького Світлана Зачепило.

Нагадаємо, раніше в елітному мікрорайоні Києва ввели карантин через сказ.

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