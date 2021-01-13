Скот буквально растерзали: под Запорожьем неизвестные животные держат в страхе целое село

Село в Запорожской области терроризируют неизвестные хищники: ночью во дворах они уничтожают домашних животных. При этом местные жители ни разу не видели нападавших, а дворовые собаки на них не реагируют.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

В течение недели в Беленьком погибло 13 свиней и 20 кроликов и кур. Их буквально растерзали. Впервые хищник напал ночью на свиней местной жительницы Людмилы. Было 15 – осталось двое. На огороде были следы, похожие на волчьи. При этом ни хозяйка, ни ее муж ночью ничего не слышали.

Видео: Сегодня

А во дворе Алексея Тищенко хищник разорвал проволочную дверцу на клетке и убил всех кроликов.

"Некоторие были целые, некоторые были разорванные пополам, некоторые были целые подушенные", – сказал он.

В полиции говорят, что хищник пришел со стороны огородов. Проломил железную планку на заборе и прокрался в вольер.

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Той же ночью напали на животных еще в нескольких хозяйствах. Но копы предполагают, что это могли быть и люди.

Жители села уверены, что это был зверь. Они считают, что кур и кроликов могла разорвать куница или лисица. А вот на свиней напал волк или дикая собака. Главное, говорят ветеринары, звери не были бешеные.

"Будут приняты меры по отлову или отстрелу этих диких животных. Уже сегодня охотники выйдут на охоту. Искать зверя будут в полях, в лесополосах и тростниковых зарослях", – сказала глава села Беленького Светлана Зацепило.

Напомним, ранее в элитном микрорайоне Киева ввели карантин из-за бешенства.

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