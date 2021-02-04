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Смертельна пожежа в лікарні в Запоріжжі: стала відома причина

4 лютого, 12:02

Ігор Сєров , Денис Беспалов

Спеціальна комісія встановлюватиме, чи було несправне обладнання

Причиною пожежі в інфекційній лікарні в Запоріжжі, в якій загинули і постраждали декілька людей, міг стати витік кисню і подальше загоряння в одній з палат.

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Про це в коментарі "Сьогодні" повідомив заступник голови Запорізької облради Владислав Куценко.

"Спеціальна комісія встановлюватиме, чи було несправне обладнання", – сказав він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив співчуття близьким і рідним загиблих в лікарні Запоріжжя, де сталася пожежа. Він пообіцяв, що держава виправить ситуацію для недопущення подібних трагедій в майбутньому.

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Президент відправив у Запоріжжі голову МОЗ Максима Степанова і заступника голови ДСНС Олега Мельчуцького.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа в лікарні у Запоріжжі

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Запоріжжя лікарні пожежа Запорізька область
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